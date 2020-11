Smog Ancona, sforati i livelli consentiti di Pm10 tra il 7 e l'11 novembre

Allarme polveri sottili Ancona. Le centraline fisse dell'Arpam hanno infatti rilevato per cinque giorni consecutivi, dal 7 all'11 novembre, il superamento del limite consentito di Pm10 (50 microgrammi per metro cubo d'aria analizzata). Ieri in particolare i superamenti rilevati sono stati cinque in provincia di Ancona: Ancona Cittadella, Chiaravalle/2, Falconara Alta, Jesi e Ancona stazione.

Il resto delle Marche

Due sforamenti ad Ascoli Piceno (Ascoli Piceno Monticelli e San Benedetto del Tronto) ed uno a Pesaro Urbino (Fano via Montegrappa). Una situazione che, secondo l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, e' dovuta al clima. Da qualche giorno, infatti, nelle Marche, in particolare nella zona di Ancona, si é instaurato un regime metereologico critico per la diluizione dell'inquinamento atmosferico, caratterizzato da velocità del vento quasi nulla, alto tenore di umidità e nebbia. “Arpam- si legge nella nota- é in sollecito contatto con le autorità locali interessate, per informazione e supporto in merito ai provvedimenti del caso”.