Sfila lo smartphone dalla borsa di un'anziana, inchiodato dal gps che lo localizza: denunciato per ricettazione

FABRIANO – Mettendo la mano all’interno della borsa alla ricerca del telefono per effettuare una chiamata, si è accorta di non avere più lo smartphone con sé. Protagonista dell’episodio una donna anziana, che ha sporto denuncia ai carabinieri sabato mattina per il furto del cellulare, raccontando che probabilmente qualcuno era stato lesto nello sfilarlo dalla borsa mentre era al mercato, in piazza Garibaldi a Fabriano. A inchiodare il ladro, il dispositivo Gps attivo, che ha permesso di localizzare il telefono ed i suoi spostamenti: la “caccia” si è conclusa con il fermo di un 30enne di Sassoferrato, con precedenti specifici, trovato in possesso dello smartphone e denunciato per ricettazione.

Nel corso del fine settimana, i carabinieri hanno inoltre effettuato controlli mirati lungo le strade, a seguito dei quali è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza per un 25enne di Fabriano, a cui è stata anche ritirata la patente. Il test dell’etilometro ha evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 0.9. Deferito anche un 30enne fabrianese fermato dai carabinieri intorno alle 3 del mattino di domenica scorsa. I militari avevano il sospetto che fosse sotto effetto di sostanze stupefacente. Il giovane si è rifiutato di sottoporsi a qualsiasi test e, come prevede la normativa in vigore, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente.