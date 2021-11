Giocano alle slot nel bar senza Green pass: scatta la multa per due clienti e la titolare

Entrano nel locale senza Green pass e iniziano a giocare alle slot machine. Multati per 400 euro ciascuno due uomini, di 23 e 34 anni, dai carabinieri di Fabriano. E' quanto accaduto nei giorni scorsi in un bar tra Sassoferrato e Genga. Nel corso di un servizio effettuato dai militari della Stazione di Genga è stato riscontrato che nell’esercizio commerciale due utenti stavano giocando alle macchinette. I carabinieri hanno chiesto loro di esibire il green pass. Appurato che non l’avevano, sono stati sanzionati con una contravvenzione. Stessa cosa nei confronti della proprietaria del locale che non aveva chiesto se i due fossero forniti del passaporto vaccinale.

Nella città di Fabriano, invece, sono stati denunciati per danneggiamento aggravato due giovani, un 20enne della provincia di Ancona e un 31enne della provincia di Macerata. Volevano entrare in un locale del centro storico, ma quando gli steward han detto loro che il locale aveva raggiunto la capienza massima, in base all’attuale normativa in vigore, hanno preso a calci una porta. Sono stati identificati e denunciati.