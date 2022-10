Si vuole uccidere dopo aver perso alla slot machine, paura in stazione per un 37enne

ANCONA - Dopo aver perso dei soldi alla slot machine avrebbe deciso di farla finita. Paura nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria del capoluogo dorico. L'uomo, un nordafricano di 37 anni, è stato soccoso prima che potesse compiere l'estremo gesto. Sul posto infatti sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona che, per fortuna, sono riusciti a farlo desistere. Con loro anche l'automedica del 118 per il trattamento farmacologico. Il 37enne è stato poi trasportato in sala emergenze presso l'ospedale regionale di Torrette.