Sit-in delle commesse di Zara: «Redistribuzione degli utili non solo ai manager dell’azienda»

ANCONA - Dopo un anno di trattative il gruppo Itx di Zara respinge le richieste dei lavoratori per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale. E per tutta risposa le commesse dei punti vendita sono scese in piazza a protestare. Questa mattina (25 novembre) è toccato alle dipendenti della filiale di corso Garibaldi. «L’azienda ha incrementato sensibilmente gli utili negli ultimi anni - spiega Valentina Gennari, segretaria Filcams Cgil Ancona - ha sicuramente dei margini per effettuare delle trattative, ma non intende redistribuire la ricchezza acquisita». L’azienda, infatti, ha dichiarato un utile di circa il 41% in più rispetto al 2021, posizionandosi al terzo posto al mondo per fatturato nel settore. «A fronte di nuove mansioni e nuovi incarichi - incalza la segretaria Filcams Cgil Ancona - le lavoratrici non hanno percepito alcun riconoscimento». Perciò il sindacato ha indetto in totale 8 ore di sciopero che verranno distribuite, due ore alla volta, da oggi ai prossimi giorni.

La protesta

Le dipendenti di Zara chiedono una maggiore partecipazione alle decisioni sui loro redditi e una maggiore equità nelle scelte dell’azienda. «Anche per il 2022 una reale distribuzione degli utili verrà attuata solamente tra i manager aziendali» si legge in un volantino che il sindacato ha distribuito durante il sit-in. «A livello di contratto integrativo vorremmo trattare con l’azienda un miglioramento delle condizioni - afferma Consuelo Toderi, commessa del punto vendita di corso Garibaldi -. Ma finchè non c’è la firma del rinnovo del contratto nazionale l’azienda non si vuole sbilanciare». In particolare, quello che viene evidenziato dalla Filcams Cgil è la mancanza di una valorizzazione professionali delle dipendenti nonostante i continui aggiornamenti e l’aumento dei carichi di lavoro e delle mansioni svolte. «Le lavoratrici e i lavoratori del gruppo sono stanchi di tutte le variabili eventuali e negative portate al tavolo dall’azienda - continua il volantino - e chiedono lo stesso trattamento dei colleghi spagnoli ai quali sono stati riconosciuti premi e benefit».