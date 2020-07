Carabinieri in spiaggia, denunciati due ambulanti: vendevano occhiali contraffatti

Due ambulanti bengalesi sono stati denunciati dai carabinieri perché vendevano occhiali da sole con noti marchi contraffatti. E’ il frutto di controlli specifici eseguiti ieri dai militari della Compagnia di Osimo sulle spiagge di Sirolo e Numana, con l’impiego complessivo di 10 militari e 5 autoradio.

I due ambulanti del Bangladesh, di 30 e 38 anni, residenti nella provincia di Ancona e in regola con il permesso di soggiorno, sono stati sorpresi nella spiaggia di San Michele mentre vendevano occhiali da sole: 92 su 158 erano contraffatti e sono stati sequestrati. I due sono stati denunciati per ricettazione e per commercio di prodotti con segni falsi, ma anche multati perché non avevano il permesso per esercitare l’attività di ambulanti.