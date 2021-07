Si frattura una caviglia lungo lo stradello per San Michele, soccorsa una turista

Stava scendendo lungo lo stradello che dal campeggio internazionale di Sirolo porta alla spiaggia di San Michele, quando è scivolata e cadendo si è procurata una brutta frattura ad una caviglia. E' successo questa mattina e la protagonista di questa sfortunata vicenda è una turista bolognese di 73 anni.

Sul posto sono intervenuti i forestali a cavallo ed un medico in vacanza che si trovava nella zona. Tenuto conto del terreno impervio e vista la lontananza delle strade, la donna è stata immobilizzata utilizzando il materassino a depressione per poi essere trasportata fino alla spiaggia di San Michele. A quel punto ad attenderla c'era l'idroambulanza della Croce Rossa di Ancona che è subito partita in direzione porto di Numana. La turista è stata infine caricata all'interno dell'ambulanza che l'ha portata all'ospedale regionale di Torrette.