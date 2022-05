Dalla spiaggia a Montacuto, la polizia trova il pusher mentre si gode sole e mare

SIROLO - Si stava godendo una giornata di mare a Sirolo quando ha visto arrivare la polizia che lo ha portato a Montacuto. L’uomo, 44enne anconetano, dovrà scontare una pena definitiva totale di 10 anni e 6 mesi + 58.000 euro di multa.



Tra il 2013 e il 2018 si è reso responsabile di reati connessi al narcotraffico ed è stato arrestato per più violazioni. Spacciava cocaina anche in ambito Europeo Schengen, come in Germania, Inghilterra ed Austria. Le condanne scaturite nei suoi confronti sono state cumulate nel provvedimento che è stato notificato dagli agenti.