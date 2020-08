Barca in avaria, turisti rischiano di schiantarsi sugli scogli: salvati alle Due Sorelle

SIROLO - Hanno rischiato di finire contro gli scogli perché il motore era in avaria. Momenti di paura oggi pomeriggio attorno alle 16 per un gruppo di turisti (2 donne, 2 uomini e 2 bambini) provenienti dalla provincia di Perugia: avevano preso la barca per fare una gita alle Due Sorelle quando, a causa di un guasto tecnico, ne hanno perso il controllo.

La Guardia Costiera è intervenuta tempestivamente con una motovedetta Sar (Search and Rescue) dal porto di Ancona per trasbordare donne e bambini e per rimorchiare l’imbarcazione fino al porto di Numana. Tutti gli occupanti son in buona salute.

Sempre alle Due Sorelle, il bagnino di zona Gianfrancesco Gatti ha soccorso con il reduce sup un turista di Milano che aveva affittato un gommone e, dopo averlo ormeggiato fuori dalle boe del limite di balneazione, non era più in grado di tornare a riva a causa della forte corrente.