Bidello delle scuole elementari positivo al Covid, l'istituto deve chiudere

SIROLO - Un bidello della scuola elementare Giulietti è stato contagiato dal Covid. La positività del dipendente è stata registrata dall'Asur che ha informato la dirigente scolastica Annarita Durantini. Il sindaco Filippo Moschella, in qualità di autorità sanitaria locale, ha subito disposto la chiusura dell'istituto per attivare le procedure di sanificazione.

L'intervento è stato eseguito nella giornata di ieri (sabato) con i genitori dei giovani studenti che sono stati prontamente avvertiti della situazione. Le lezioni si sono tenuti a distanza ma già da domani si dovrebbe tornare alla normalità con la didattica in presenza. «Nessun pericolo per i bambini - ha rassicurato il sindaco - il provvedimento è stato solo a scopo cautelativo. Non c'è nessun rischio per alunni e genitori».