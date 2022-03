Segnalate le siringhe a terra, la risposta di AnconAmbiente: «Abbiamo bonificato la zona»

ANCONA - Dopo la segnalazione fatta da una nostra lettrice in merito alla presenza di siringhe senza tappo in una zona di via Maestri del Lavoro, questa mattina AnconAmbiente con una nota conferma di aver fatto lunedì 28 febbraio, la bonifica «della zona che si trova dopo l'ingresso della struttura che ospita la Luna Dance Center».

«Ringrazio la cittadina che ha segnalato questa situazione di degrado alla stampa – ha dichiarato Roberto Rubegni Amministratore Delegato di AnconAmbiente Spa – ma ci tengo a precisare che il nostro numero verde 800.680.800 è sempre attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45 ed è lo strumento più idoneo per segnalare questo genere di questioni. Il numero verde di AnconAmbiente non è un servizio di emergenza, non è, per fare un esempio, assimilabile al numero unico europeo Nue 112, ma è un servizio che l’azienda mette a disposizione degli utenti per dialogare con i cittadini che risiedono nei comuni gestiti da AnconAmbiente e non per attività di soccorso. Tuttavia, utilizzando tecnologie di ultima generazione e rendere più semplice e smart la comunicazione con l’azienda, dal 2019 l’azienda ha implementato la App Junker, che consiglio a tutti di scaricare, con la funzione segnalazione degrado urbano».

Il servizio è attivo 24 ore su 24 e «permette a tutti coloro che hanno visto dei rifiuti abbandonati fuori cassonetto, una discarica abusiva o qualsiasi situazione di degrado, come ad esempio le siringhe abbandonate di cui sopra, di scattare una fotografia e postarla su Junker creando, di fatto, una segnalazione diretta all’azienda elevando, il cittadino, al ruolo di “sentinella” della pulizia nella sua città. Le segnalazioni saranno poi inserite sui piani di lavoro che l’azienda, ordinariamente, garantisce nei comuni serviti con un tempo medio di intervento oggi calcolato di 36 ore».