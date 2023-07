Filippo Moschella dopo l'allarme sul Conero: «Sto bene, non ero disperso. Ho raggiunto dei ragazzi per non farli scendere»

SIROLO - «E' stata solo una passeggiata durata più del previsto, io sto bene, volevo aiutare dei ragazzi a non scendere per il sentiero perché è davvero pericoloso». Sono le 18 di oggi e il sindaco Filippo Moschella è già a casa, sano e salvo. Nel pomeriggio di oggi erano scattate le ricerche dopo che la moglie aveva dato l'allarme, attorno alle 15, non vedendolo tornare a casa dopo averlo salutato questa mattina alle 10. Moschella era diretto alla spiaggia delle Due Sorelle, con la polizia locale, a bordo dei mezzi navali dei traghettatori del Conero. «Dovevamo fare un controllo della spiaggia – racconta – perché sono ancora tante le persone che non rispettano i divieti come quello per le canoe che vanno attraccate a cinque metri dalla spiaggia, dove abbiamo messo i gavitelli. Mentre ero sull'arenile ho visto che c'era una corda che aiuta le persone a scendere lo strapiombo di quattro metri, dove finisce il sentiero del passo le lupo. Così sono andato lì per toglierla in modo da scoraggiare altre discese pericolose». In quel frangente però alcuni turisti in spiaggia hanno avvisato sindaco e polizia locale che c'erano dei loro amici che stavano scendendo dallo stradello. «Visto che parliamo di ragazzi molto giovani, sui 20 anni – dice il sindaco – mi sono preoccupato per loro così ho detto ai vigili che io sarei salito per lo stradello per fermare quella discesa e loro potevano tornare via marche con il barcone». Moschella ha percorso in salita, con un abbigliamento adatto come scarpe da trekking, borraccia e cappello, tutto il sentiero del passo del lupo che «è un passo di montagna – tiene a sottolineare – molto pericoloso, è come se fossimo sulle Alpi le persone devono capirlo che non possono farlo perché rischiano la vita visto che è chiuso al pubblico e non ha manutenzioni».

In cima ha trovato i ragazzi, erano in tre, pronti a scendere ma lui li ha fatti tornare indietro. Il gruppetto però ha detto lui che altri loro amici erano andati già avanti. «Io salendo non li avevo incontrati – osserva Moschella – allora ho fatto il sentiero in discesa, deviando in un canale a sinistra che è un percorso alternativo ma ancora più scosceso e impervio. L'ho fatto pensando a quei ragazzi che potevano essere passati di lì visto che ho trovato altre corde e anche un orologio, il segno che la gente lì ci passa. Ho impiegato tre ore per scendere. Mia moglie mi aspettava per il primo pomeriggio per delle commissioni e non vedendomi ha iniziato a chiamarmi». Ma in quel punto il cellulare non prende e nemmeno il ponte della radio che il sindaco aveva con sé quindi non poteva comunicare. «Quando sono arrivato in spiaggia – prosegue – erano le 16.30 e ho visto l'elicottero, i vigili del fuoco, la Capitaneria. Mi ha colpito tutto questo io però stavo bene». Salito sul gommone dei vigili del fuoco ha fatto rientro al porto di Numana e poi a casa dalla moglie. Nel tragitto ha tolto tutte le corde che sono state messe negli anni da chi continua a voler scendere nel sentiero vietato.