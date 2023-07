Il sindaco di Sirolo disperso al Passo del Lupo: ritrovato dopo ore di ricerche

SIROLO - E' stata la moglie a dare l'allarme, perché dalle 10 di questa mattina non era stata più in grado di mettersi in contatto con lui. Paura oggi per il sindaco di Sirolo Filippo Moschella, disperso per ore al passo del Lupo. Solo attorno alle 17 è stato ritrovato, in stato confusionale, ma vivo. Avrebbe accusato un malore, probabilmente legato al forte caldo di oggi. A bordo di un gommone dei vigili del fuoco Moschella è stato soccorso e portato via mare per raggiungere il porto ed essere affidato alle cure dei sanitari.

Stando alle prime notizie il sindaco era arrivato alla spiaggia delle Due Sorelle a bordo del mezzo dei traghettatori del Conero, che fanno il servizio via mare per portare i turisti in spiaggia. Lì si sarebbe avventurato lungo lo stradello, interdetto al pubblico perché molto impervio e pericoloso. Forse voleva fare un sopralluogo e vedere la situazione ma qualcosa non è andata come doveva. Alla barca non è più tornato. La moglie ha telefonato preoccupata ai vigili del fuoco.

(Servizio in aggiornamento)