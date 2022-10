Dopo il terribile incidente in gara Saltarelli torna a casa. Il pilota: «Ad Imola ho rotto sei vertebre rotte, sarà un lungo inverno»

SENIGALLIA - Dopo 15 lunghi giorni di ospedale divisi tra Imola subito dopo il grave incidente e Senigallia, dove era ricoverato dallo scorso giovedi per gli ultimi controlli, il pilota Simone Saltarelli torna a casa per un lungo periodo di convalescenza. Ad Imola, mentre era in lotta per il titolo italiano nel campionato National Trophy classe 1000, Santarelli è stato coinvolto in uno spaventoso incidente assieme ad altri due piloti, Salvadori e Chiarino

Un incidente talmente grave che viste anche le altre due ripartenze effettuate durante la gara ha fatto sospendere la gara stessa ed assegnare il titolo a tavolino al giovane Giannini che aveva un vantaggio di 7 punti su Saltarelli.«Ero partito benissimo alla seconda ripartenza, ero terzo, una posizione ottima per provare ad attaccare i primi e tentare di aggiudicarmi il titolo, che onestamente sentivamo un po’ in tasca. L’incidente è stato inevitabile, alla curva 3 Salvadori ha fatto una brutta sbandata proprio davanti a me, ci siamo toccati e nel trambusto sono stato investito da un altro pilota. Ho avuto una spalla lussata, 6 vertebre rotte, una commozione della milza ed una abrasione enorme sulla gamba destra che mi sta dando parecchi problemi. So che mi aspetta un inverno lungo e difficile, ma sono pronto a rimettermi in gioco».

Simone nella convalescenza avrà accanto a sè tutto lo staff che lo segue normalmente durante il campionato, Marco Paolinelli, Sammy, e naturalmente tutto il TCF Racing Team che lo supporteranno nel percorso di ritorno alla forma.