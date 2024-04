Pallanuoto serie A2 maschile, niente da fare per la Vela Ancona con la capolista Canottieri

BOLOGNA - Niente da fare per la Vela Nuoto Ancona che nella sfida alla capolista Canottieri Napoli, giocata in casa a Bologna per la chiusura della piscina del Passetto da oltre due mesi, è costretta ad arrendersi per 9-11, scivolando così al quinto posto in classifica dietro alla stessa Canottieri, al Crotone, all’Olympic e alla Lazio, e dunque fuori dalla zona playoff a una giornata dal termine della regular season. I dorici di coach Marco Risso, squalificato e sostituito in panchina da Marco Palanca vista anche l’assenza del secondo allenatore e presidente della società dorica, Igor Pace, squalificato anche lui, giocano comunque una buona partita, tenendo conto del difficile momento che stanno attraversando per la difficoltà a trovare piscine e spazi adeguati per allenarsi in un campionato competitivo come è quello di serie A2.

Dorici, però, sempre in partita, con la Canottieri, che nel primo tempo passa in vantaggio con Borrelli in superiorità, poi Zhardan anche lui con l’uomo in più, di nuovo Borrelli, ancora la Vela con Tommaso Milletti, quindi Confuorto e Cerchiara per la Canottieri, poi Zhardan e Raia su rigore, 3-5 al primo intervallo. Parisi in superiorità nel secondo tempo spinge i napoletani sul +3, poi due volte a bersaglio Diego Bartolucci che tiene i dorici sul 5-6 al cambio di campo. E’ sempre Diego Bartolucci in apertura di terzo tempo a portare la squadra anconetana sul temporaneo 6-6, poi la Canottieri segna con Confuorto su rigore, Zhardan pareggia nuovamente sul 7-7, ancora Confuorto su rigore e Mutariello in superiorità, infine nuovamente Bartolucci per l’8-9 dell’ultimo intervallo. La Vela c’è e nell’ultimo tempo ha un moto d’orgoglio e centra nuovamente il temporaneo pareggio sul 9-9 con Pantaloni su tiro di rigore, ma nell’ultimo minuto di gioco i gol di Borrelli e Cappuccio consegnano i tre punti alla capolista, lasciando molto amaro in bocca alla squadra di coach Risso, sempre all’altezza della situazione di fronte a un avversario di caratura superiore.