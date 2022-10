Mamma Brunella è ancora tra i dispersi, a Simone il contributo dei Cavalieri di Montevago

La consegna di un piccolo contributo a Simone Bartolucci, e una fiaccolata coi simboli dell’Ordine listati a lutto in omaggio non solo a Simone ma a tutte le vittime del drammatico evento dell’alluvione che ha colpito le Marche il 15 settembre. Ha manifestato cosi la sua generosità il Pio sodalizio dell’Ordine dei Cavalieri di Montevago, nel corso di una manifestazione di solidarietà svoltasi la serata del 26 ottobre scorso presso il ristorante Piccolo Ranch di San Pietro in Musio, frazione di Arcevia. Com’è noto la tragedia alluvionale ha sconvolto la vita di Simone Bartolucci.

«La calamità - afferma l'ordine - lo ha privato dell’affetto di mamma Brunella (il corpo non è ancora stato ritrovato) e della sorellina Noemi, della casa, dell’auto e di tutto ciò che in anni di sacrificio insieme avevano creato - ha sottolineato in una nota l’Ordine - La presenza alla cerimonia di Simone ha reso tutto un po’ speciale, strappando una lacrima a molte delle numerose persone che hanno assistito. Tra queste naturalmente tanti cavalieri, i quali si sono detti “disponibili a seguire il ragazzo anche in futuro in tutte le sue esigenze”». Il contributo donato a Simone è il frutto di una raccolta di fondi tra i soci e gli amici dei Cavalieri di Montevago avvenuta durante la loro tradizionale festa annuale nel Castello di San Pietro in Musio.