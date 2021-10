Tragico schianto in moto: muore Battaglini, buttafuori del Megà

Si schianta con la moto contro un’auto, muore Simone Battaglini, trasportatore di medicinali conosciuto anche come buttafuori del Megà. L’incidente mortale è avvenuto ieri pomeriggio per cause ancora in corso di accertamento lungo la Flaminia vecchia. Inutili i tentativi di rianimazione, Battaglini è morto all’età di 50 anni.

Tra i messaggi di cordoglio c’è anche quello della Polisportiva Forsempronese 1949 che «porge le più sentite condoglianze alla famiglia Battaglini per la tragica scomparsa di Simone. Non ci sono parole, solo dolore e silenzio. Un abbraccio grande».