Università in lutto, una vita dedicata alla ricerca: la Politecnica piange Silvia Zitti

ANCONA - Università in lutto per la scomparsa di Silvia Zitti, 48 anni, docente di Biologia vegetale ed Etnobotanica della Politecnica delle Marche. La donna, da sempre grande amante della natura, ha purtroppo perso la battaglia contro un mostro che dalla scorsa estate l'aveva stretta nella sua morsa.

Originaria di Appignano, Silvia Zitti aveva dedicato la sua vita alla ricerca. Stimata ed amata da colleghi e studenti, la docente era ricercatrice dal 2006 presso l'Univpm, a seguito del concorso vinto con una tesi sulle "Indagini geobotaniche della dorsale di Cingoli". Purtroppo le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore ed il suo cuore non ha retto. I funerali si sono svolti questa mattina presso la parrocchia di Santa Maria dei Servi, in via del Conero.