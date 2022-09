Silvia rivuole il suo Mattia, la mamma disperata dal letto di ospedale: «L'onda lo ha portato via»

BARBARA - Lo sguardo è vuoto, i capelli ancora incostrati dal fango. Silvia Mereu è in un letto d'ospedale. Con forza è riuscita a sopravvivere alla forza brutale del fiume che l'ha travolta mentre si trovava in auto tra San Lorenzo in Campo e Barbara. Si è aggrappata ad un tronco ed ha resistito fino all'arrivo dei soccorritori. Ora è ricoverata per un principio di ipotermia, salva ma con il cuore devastato.

Il suo Mattia, 8 anni, è stato inghiottito da fango e detriti, strappato con violenza dalle braccia di sua madre: «Quell'onda marrone - racconta a Repubblica Silvia Mereu - ci ha travolti. Siamo scesi dall'auto, lo tenevo a me. Poi mi è scivolato dalle braccia. L'ho visto aggrappato ad un tronco e poi è stato trascinato via».

Silvia giovedì sera stava tornando a casa dopo il turno di lavoro in farmacia. Nei pressi di un ponticello a Ripalta si è accorta che la situazione stava velocemente peggiorando. Per questo è scesa dall'auto cercando di allontanarsi a piedi dalla zona. Non ci è riuscita. Lei è stata ritrovata dai soccorritori soltanto qualche ora più tardi: è riuscita a mettersi in salvo tenendosi stretta ad un grosso tronco. Di Mattia Luconi purtroppo non c'è ancora traccia. «Sono disperata, rivoglio mio figlio».