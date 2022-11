Silvano era nella macchina intrappolata nel fango, l’allarme lanciato da un cacciatore: retroscena di un lieto fine

ANCONA - A notare quell’auto intrappolata nel fango, alla fine di via della Ferrovia, è stato un cacciatore. Ha capito che c’era qualcosa di strano e ha dato l’allarme. Dentro c’era Silvano Borra, 80 anni, l’uomo scomparso da Torrette due giorni fa. Infreddolito, ma in buone condizioni. La polizia, arrivata sul posto insieme ai Vigili del fuoco, l’automedica del 118 e la Croce Gialla di Agugliano, dovrà ora ricostruire cosa è accaduto in quei due giorni in cui Silvano ha fatto perdere le proprie tracce. Non si esclude che sia rimasto in quell’auto per tutto il tempo, senza bere e senza mangiare. Oggi però il sospiro di sollievo.

A raggiungere Silvano sono stati la nipote Marzia, che aveva lanciato l’allarme della scomparsa via social e il fratello Pietro. L’80enne è stato accudito inizialmente in ambulanza, poi è stato portato a Torrette per i controlli del caso. «Mi ha riconosciuta subito, fortunatamente è vivo e sta bene e questa è la cosa più importante- ha detto Marzia- ci ho parlato un attimo in ambulanza, mi ha detto “sei Marzia!” ma era convinto di essere a casa ieri mattina, ora dovrà essere tutto ricostruito». La donna ha voluto ringraziare pubblicamente il cacciatore che ha trovato l’auto. Auto che è stata rimossa con l’aiuto del trattore di un agricoltore.

Ma perché Silvano aveva raggiunto proprio quella strada sterrata di Vallemiano? «Lui ha detto che stava tornando a casa, impossibile perché ha fatto fisioterapia negli ambulatori privati e abita a due minuti da quegli stessi ambulatori- ha continuato Marzia- non so cosa gli abbia detto la testa, non so cosa sia successo, so solo che oggi è una giornata stupenda».