Esce di casa per le terapie poi scompare: ore d'ansia per Silvano Borra

ANCONA - Manca da casa da un giorno. Preoccupazione in città per Silvano Borra, 80 anni, che vive ad Ancona con la famiglia del fratello. Ieri mattina (15 novembre) ha lasciato la sua abitazione per andare a fare fisioterapia in zona Torrette. Alle 11 è uscito dall’ambulatorio ma non è tornato per pranzo e non ha più dato sue notizie. Si è allontanato a bordo della sua auto, una Peugeot 206 di colore nero targata EA 631 ND. Ha lasciato a casa il cellulare e le chiavi. Ha bisogno di farmaci. I familiari hanno lanciato appelli, sui social e anche tramite la trasmissione “Chi l’ha visto?”. L’anziano indossava un giungono di camoscio color marrone al momento della scomparsa, ha occhi azzurri, capelli bianchi ed è alto un metro e 60 centimetri. Chiunque lo vedesse è pregato di contattare i parenti a questi numeri: 3394439584, 3277864569 o avvisare le forze dell’ordine. L’anziano ha difficoltà a camminare per un recente intervento e usa una stampella.