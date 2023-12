«Ti ammazzo e ti porto via la bambina». Ex a giudizio: condannato per maltrattamenti ad una ristoratrice

JESI - Non aveva accettato che la donna con cui aveva convissuto per due anni lo aveva lasciato. Presentandosi di notte in casa sua pretendeva di vedere la figlia che avevano in comune, le faceva improvvisate al ristorante che gestiva accusandola di avere altre relazioni e una sera che l’ha incontrata in discoteca, al Miami, le avrebbe lanciato un mozzicone di una sigaretta ancora acceso tra i capelli. L’incubo per la donna era già iniziato anni prima, quando lui per un nulla l’avrebbe schiaffeggiata e spinta a terra. Proprio quegli atteggiamenti aggressivi avevano portato la vittima, una ristoratrice di 28 anni, a lasciarlo e denunciarlo. Una decisione presa dopo che il compagno le aveva tirato un telecomando in testa frantumandogli gli occhiali che le avevano danneggiato un occhio. Riportò una prognosi di dieci giorni. L’uomo oggi è stato condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni a due anni e un mese di reclusione, senza sospensione della pena. Imputato un 35enne siciliano. Era difeso dall'avvocato Giacomo Curzi e ha sempre rigettato le accuse. II giudice Pietro Merletti ha riconosciuto la tentata lesione aggravata dall'utilizzo del materiale corrosivo, per via della sigaretta che avrebbe tirato addosso alla vittima.

I maltrattamenti sono iniziati nel 2014, quando la coppia è andata a convivere insieme, a Jesi. Dopo un anno è nata la loro bambina. A gennaio del 2016 risale il lancio del telecomando che ha ferito la 28enne. Ad ottobre del 2016 la decisione di lasciarlo ma lui ha continuato a perseguitarla. Un giorno si è presentato a casa di lei pretendendo di vedere la figlia. «Ti ammazzo, hai finito di vivere te e la tua famiglia, ti porto via la bambina» le avrebbe detto dopo che la donna lo aveva mandato via perché era tarda sera. Un mese dopo si è ripresentato e le ha messo le mani al collo (riportò 7 giorni di prognosi) accusandola di avere altre relazioni. L'episodio della sigaretta è di febbraio del 2017. A giugno dello stesso anno un'altra minaccia di morte.