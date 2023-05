La sigaretta elettronica gli esplode nei pantaloni mentre lui è al dentista: 29enne finisce in ospedale

ANCONA - Si trovava all'interno di uno studio dentistico di Corso Carlo Alberto quando la sigaretta elettronica, riposta nei pantaloni, è improvvisamente esplosa. Paura nelle scorse ore per un 29enne anconetano. Il giovane, rimasto ustionato nell'arto inferiore, è stato soccorso dagli operatori della Croce Gialla di Ancona che, dopo averlo medicato sul posto, l'hanno trasportato in ospedale per degli accertamenti. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi.