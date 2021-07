Da una sigaretta accesa sul letto nasce l’incendio, paura in un condominio di Via Torresi

Tensione intorno alla mezzanotte a causa di un incendio poi domato dai Vigili del Fuoco. Un uomo si era addormentato non accorgendosi di una sigaretta ancora accesa sul letto che ha causato il tutto. Lo stesso ha allertato i soccorsi e avvisato gli altri condomini

E’ servito il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati sul posto insieme a Polizia e 118, in un condominio di Via Torresi dove ieri sera intorno alla mezzanotte è scoppiato un incendio. A causarlo una sigaretta lasciata accesa sul proprio letto da un uomo sulla cinquantina che, addormentatosi, non se ne era avveduto. Le fiamme di lì a poco hanno interessato il materasso e si sono sparse nel resto della casa.

Lo stesso uomo, una volta accortosi, ha allertato i soccorsi e tutti gli altri condomini che sono scesi in strada per favorire le operazioni dei pompieri che hanno messo in sicurezza la zona.