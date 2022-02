Il vento non dà tregua, danni e disagi nell’anconetano

Il forte vento che in questi giorni si è abbattuto nelle Marche ha reso necessario l’intervento ripetuto dei vigili del fuoco. Tra le zone più colpite l’anconetano, dopo il pesarese che resta la più colpita in assoluta.

Sono dieci gli interventi prodotti dai pompieri che hanno provveduto alla rimozione di rami e alberi caduti sull’asfalto e lungo le strade. Molto colpita anche la zona del maceratese, in particolare Tolentino, dove in un frangente i vigili del Fuoco si sono trovati a rimuovere un tavolo che il vento aveva scaraventato su un albero ad un’altezza di circa dieci metri. Al momento non si segnalano danni alle persone.