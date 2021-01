Sicurezza in stazione, nel 2020 sono stati 26 gli arresti e 266 le denunce della polfer

Anche l'anno appena trascorso ha visto il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l'Umbria e l'Abruzzo di Ancona svolgere la propria attività istituzionale all'interno delle stazioni e sui treni, per garantire sia la sicurezza dei cittadini e dei viaggiatori che il rispetto delle misure volte a garantire il contenimento della pandemia da covid-19.

Nel corso del 2020 sono state impiegate 11.831 pattuglie in stazione e 1727 a bordo di oltre 3.700 treni (con una media di oltre 300 treni al mese) ed elevate oltre 300 contravvenzioni. Sono state inoltre arrestate 26 persone (oltre il 30% in più rispetto all'anno precedente), 266 quelle denunciate in stato di libertà e 35 i soggetti raggiunti da altrettanti provvedimenti di allontanamento temporaneo dalle stazioni ("mini daspo"). In particolare, fra gli arrestati 2 sono risultati ricercati dall'Autorità Giudiziaria italiana, 1 da quella elvetica mentre 2 erano evasi dagli arresti domiciliari. Intensa è stata anche l'attività di contrasto ai furti di rame (che in ambito ferroviario spesso significano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori), che si è tradotta in oltre 70 controlli ai centri di raccolta e in circa 3.753 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie. Nel corso del 2020 il personale del Compartimento Polfer "Marche, Umbria ed Abruzzo" ha inoltre identificato oltre 88.000 persone (30% in più rispetto al 2019) e rintracciato 33 minori, sia in stato di abbandono che responsabili di comportamenti pericolosi in ambito ferroviario, come i 5 ragazzini di età compresa fra i 12 e 13 anni rintracciati e denunciati dalla PolFer di San Benedetto del Tronto nel mese di maggio mentre erano intenti a farsi dei "selfie" fra i binari.

Nel corso del 2020, infine, numerosi sono stati anche gli interventi effettuati in soccorso ad animali smarriti nelle stazioni o lungo la linea ferroviaria: particolarmente simpatico è stato l'episodio che ha visto protagonista un cagnolino che, nel mese di ottobre, è salito su di un treno nella stazione di Terni per poi scendere in quella di Foligno, ove si è "presentato" agli Agenti della Sezione Polfer che ne hanno poi rintracciato il proprietario.