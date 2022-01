Sicurezza nelle scuole, Acquaroli: «Copriremo tutte le aule con la ventilazione meccanica»

«Abbiamo investito fino ad oggi 12 milioni di euro e continueremo su questa strada, per raggiungere la copertura totale delle aule delle nostre scuole». A dirlo è il governatore delle Marche Francesco Acquaroli che annuncia di voler incrementare gli stanziamenti per installare impianti di ventilazione meccanica nelle aule scolastiche marchigiane. Ad oggi gli impianti previsti hanno coinvolto 170 scuole, per 1.500 aule e un totale di circa 24 mila studenti. Si tratta di "un'importante tecnologia per fronteggiare la pandemia ma anche per garantire ambienti più salubri nelle scuole- continua Acquaroli- A fine pandemia la ventilazione meccanica delle aule, promossa recentemente anche dall'Oms, sarà fondamentale per garantire ambiente salubri per i nostri ragazzi".