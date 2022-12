Settimana bianca sì ma prima si va a lezione di bon ton sugli sci. Studenti imparano sui banchi come sciare in sicurezza

ANCONA - Partiranno per la settimana bianca ma sanno tutti sciare in sicurezza? Se non lo sanno lo sapranno. L’Itis Volterra Elia a lezione di bon ton sugli sci. Questa mattina il “Gruppo Sciatori Ancona” ha impartito nozioni ad oltre 200 alunni, della scuola superiore che si trova nel quartiere di Torrette, per farli partire sicuri per la settimana bianca. Ad intrattenere gli studenti, con le 12 regole da rispettare quando si va a sciare, è stato il maestro di sci Carlo Riccitelli, di Macerata. Insieme a lui c’era anche il presidente del gruppo sciatori, Renato Malatesta. Gli alunni sono stati divisi in gruppi nell’aula magna della scuola.

La lezione è iniziata alle 9.30. Tra le regole da ricordare al primo posto c’è il rispetto per gli altri. Ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo la persona altrui o provocare danno. Poi la padronanza della velocità. Ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento adeguati alla propria capacità, nonché alle condizioni generali e del tempo. Attenzione alla traiettoria, al sorpasso, gli incroci, il rispetto della segnaletica e cosa fare in caso di incidente.