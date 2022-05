Alcol e droga, controlli serrati nel weekend: denunce e segnalazioni in pieno centro

FABRIANO- Fine settimana intenso, sotto il piano dei controlli, nel centro storico di Fabriano. In seguito all’attività dei Carabinieri (48 persone e 30 mezzi controllati), vanno registrate due denunce e una segnalazione ai danni di altrettanti soggetti.

Nello specifico, un ventiduenne nei pressi della Fontana Sturinalto è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente hashish e per questo è stato segnalato alla Prefettura. Un ventinovenne, invece, è stato fermato sulla propria auto facendo registrare un tasso alcolemico superiore a 0.8 g/l. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. In ultimo nei confronti di un quarantenne, protagonista di un incidente frontale con un’altra vettura, i militari hanno proceduto con denuncia, ritiro di patente e sequestro del mezzo per via di una riscontrata positività ai cannabinoidi.