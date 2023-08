Shock termico mentre fa il bagno al mare, soccorso un senza fissa dimora

SIROLO- Fa il bagno al mare e si sente male, un senza fissa dimora è stato soccorso questa mattina nella spiaggia di San Michele. L’uomo, forse per uno shock termico, mentre si trovava in acqua ha avuto un malore. Immediatamente è stato soccorso dai bagnini che lo hanno riportato sull’arenile dove ad attenderlo c’erano gli operatori della Croce Rossa che lo hanno portato al porto di Numana. Dopo le prime cure l’uomo è stato trasportato in ospedale.