Punto da un calabrone mentre sta pedalando: ciclista va in shock anafilattico

CASTELPLANIO - Era in sella alla sua bicicletta quando ha sentito un prurito ad una gamba ed è andato in shock anafilattico. Paura ieri mattina, poco dopo le 11, a Castelplanio, dove un ciclista è stato punto da un calabrone ed ha perso i sensi.

L'uomo, dopo essere stato punto, ha iniziato a respirare con fatica ed ha notato uno strano gonfiore al collo. Per questo si è diretto verso la sede della Croce Rossa di Castelplanio per chiedere aiuto. A quel punto ha perso i sensi ed è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. I medici lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Per fortuna non è in pericolo di vita.