No-green pass, smantellato il presidio in via Mattei

Smantellato ieri il presidio no-pass in via Mattei. Polizia e carabinieri hanno invitato i manifestanti ad allontanarsi. Erano rimasti una decina di presenti e tutto si è svolto in modo pacifico.

Per alcune persone, che secondo le ricostruzioni continuavano l’andirivieni sulle strisce pedonali con l’intento di rallentare il traffico, sono scattate anche delle sanzioni amministrative. Il presidio era iniziato lo scorso 15 ottobre e aveva visto riunite circa 200 persone provenienti da diverse province. (Foto di repertorio)