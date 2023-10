Si barrica in casa dopo uno sfratto poi ferisce un poliziotto, arrestato 30enne

JESI - Va ad eseguire uno sfratto in una abitazione del centro ma l’inquilino si barrica in casa mincaciando: “Vi uccido tutti”. È successo ieri, in pieno centro, in via Mura Occidentali a due passi dalle Poste centrali. Protagonista un 30enne, nigeriano, raggiunto da uno sfratto diventato irrevocabile. Appena l’ufficiale giudiziario ha suonato alla sua porta lui si è chiuso dentro per non farlo entrare. Poi ha iniziato ad urlare di uccidere tutti. È stata chiamata la polizia ed una ambulanza nel tentativo bonario di convivente l’inquilino moroso ad aprire. Ma non voleva saperne.

Con l’autoscala dei vigili del fuoco un poliziotto è riuscito ad entrare da una finestra al secondo piano ma nell’introdursi all’interno, con altri colleghi, un agente è stato aggredito e ferito dal nigeriano. In casa è scoppiata una colluttazione finita con l’arresto del 30enne per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Questa mattina è in corso la convalida con il giudice Carlo Cimini al tribunale dorico. L’arrestato è difeso dall’avvocato Pietro Merletti.