Prima lo sfratto, poi il malore. Padre di famiglia muore a 48 anni

ANCONA – Un mese fa aveva difeso la casa dove abitava da uno sfratto esecutivo, con il supporto del sindacato Usb Asia, associazione inquilini e abitanti, e il collettivo Salpa, soccorso all'abitare di lotta popolare, di cui era un sostenitore. Aveva guadagnato tre mesi , strappando un accordo, con il proprietario di casa, di poter restare nell'appartamento di Posatora, a piazzale Camerino, fino al 16 febbraio. Non ci arriverà a quella data Mauro Gentile, 48 anni, operaio metalmeccanico, originario di Teramo. Sabato notte ha avuto un malore ed è stato portato in ospedale, a Torrette, dove è morto. Un infarto lo ha strappato alla moglie e al figlio. La notizia si è rapidamente diffusa in città, dove Gentile aveva molti amici. A salvarlo dallo sfratto era stato anche un intervento del Comune che aveva dato un contributo economico. Il collettivo Salpa e l'Usb Asia lo hanno espresso il loro cordoglio tramite i social.

«Appresa la triste notizia della sorte inanspetata e crudele della dipartita del nostro compagno Mauro Gentile abbruniamo le nostre bandiere – hanno scritto -. Esprimiamo i sentimenti di cordoglio e solidarietà umana alla moglie Valentina e al figlio Marcos. La nostra vicinanza, il calore umano in questo triste momento saranno presenti. La vita era stata già dura e ingiusta nei suoi confronti, nella nostra comunità aveva trovato fratellanza e sostegno, che continueranno verso la sua famiglia. Continueremo a camminare lungo la strada che con te avevamo iniziato a percorrere, sicuri che tu sarai sempre con noi, con le nostre lotte, contro ogni ingiustizia». Anche Francesco Rubini, consigliere comunale, lo ha ricordato in un post su Facebook così: «Indole ribelle, carattere spigoloso, tanta genuinità abruzzese. Un militante instancabile e generoso». Il funerale si terrà a Teramo.