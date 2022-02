La nuora che lo ospita esce di casa, lui tenta la fuga cercando di sfondare il portone

ANCONA - Quando i poliziotti sono giunti sul posto lui, un 92enne anconetano, stava tentando di sfondare il portone del condominio per fuggire dall'abitazione che lo ospitava. Poco prima infatti la nuora, proprietaria dell'immobile e con la quale l'anziano convive, era uscita di casa per fare alcune commissioni. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di sabato, in un appartamento di via Marconi.

L'anziano, che a suo dire si sentiva in trappola in quella convivenza, ha tentato la fuga cercando invano di sfondare il portone del condominio. Gli altri residenti, preoccupati, hanno allertato la polizia che è così intervenuta ed è riuscita a riportare l'uomo alla calma. Il 92enne, seppur in stato confusionale, non si è ferito. Gli operatori del 118 lo hanno poi trasportato in ambulanza all'Inrca di Ancona per tutti gli accertamenti del caso.