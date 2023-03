Sfollagente in ferro lungo mezzo metro e un coltello, le armi erano nascoste nella sua auto

ANCONA - Questa mattina i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato un uomo per porto abusivo di armi. L'automobilista si trovava a bordo del proprio veicolo quando è stato fermato dagli agenti.

L'uomo, sin da subito, si è mostrato agitato ed insofferente. Il controllo ha permesso ai poliziotti di trovare, nel vano porta oggetti, uno sfollagente telescopico in ferro della lunghezza di 20 centimetri da chiuso e 53 centimetri da aperto. Per questo l'automobilista è stato indagato sul posto per il reato di porto abusivo e l'arma è stata sequestrata. All’interno del vano portaoggetti inoltre gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico di 22 centimetri.