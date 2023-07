Alberi ammalorati, al via le potature e tagli: messo a punto il programma per le nuove piantumazioni

ANCONA - A partire da lunedì 10 luglio in varie zone della città saranno eseguiti abbattimenti o potature di alberi, “previsti – spiega l'assessore al Verde pubblico Daniele Berardinelli - sulla base del piano e delle relazioni tecniche della passata Amministrazione. In particolare i tagli riguarderanno alberi secchi e alberi di cui è stata comprovata la riduzione della stabilità meccanica, ad esempio a seguito di malattie del legno interno. Parallelamente si procederà con le ripiantumazioni, anche in collaborazione, se e ove possibile, con progetti di volontariato che si stanno esaminando in collaborazione con l'assessorato al Volontariato civico e per i quali si stanno attualmente finalizzando alcuni accordi”.

Si comincerà con piazza Cavour. Dopo la caduta di un albero nei mesi scorsi si è approfondito l’esame delle altre alberature dell’area: cinque aceri negundi sono stati trovati evidentemente ammalorati e un olmo completamente secco. Nei giorni successivi si interverrà, tra le zone soggette a maggiore frequenza, anche in piazza Stamira (potature e due tagli), in piazza Roma (potature) e lungo il viale della Vittoria dove verranno rimossi una sofora, della quale una grossa branca è già caduta, e un frassino, del quale sono state rilevate cavità su tre di quattro branche presenti. Altre azioni riguarderanno singoli alberi in diverse vie cittadine e in alcune frazioni.

“Gli interventi – spiega l'assessore Berardinelli - mirano a ridurre il più possibile l’eventualità di danni a persone e cose, favorendo nel contempo un riequilibrio della flora cittadina. Stiamo procedendo in questo momento sulla base delle relazioni e del calendario che abbiamo trovato predisposti. L'Amministrazione comunale aveva infatti condotto una serie di valutazioni della propensione al cedimento e della probabilità di colpire un bersaglio e, su questa base, aveva stabilito un piano. Poiché però il numero degli abbattimenti previsti è molto alto, dopo che saranno state risolte le situazioni di pericolo, la nostra intenzione è di compiere ulteriori verifiche, per stabilire se alcuni abbattimenti possano essere evitati, ovviamente ferma restando la necessità prioritaria di tutelare l'incolumità pubblica”. Anche nel caso delle ripiantumazioni – sottolineano i tecnici comunali – occorrerà seguire un iter preciso, per contribuire a salvaguardare i nuovi alberi rispetto a futuri ammaloramenti, soprattutto prevedendo le tempistiche necessarie per diminuire la “viralità” degli eventuali fattori cariogeni che in molti casi hanno determinato il danneggiamento degli alberi.