Promette sesso all'anziano, fermo in auto, poi lo distrae e gli scippa la collana. Sexy ladra a processo

CHIARAVALLE – Si trovava nel parcheggio di un supermercato, all'interno della sua automobile, quando una ragazza di bella presenza si è infilata dentro l'abitacolo. La giovane ha provato a sedurre il conducente, un uomo di 70 anni, accarezzandolo e sorridendogli. L'anziano non sapeva più cosa fare e rimasto meravigliato si è lasciato andare. La ragazza a quel punto è andata oltre e gli ha promesso di fare sesso con lui. Così si è avvicinata, lo ha abbracciato al collo per poi uscire velocemente dal veicolo e correre via. Il 70enne non si è più sentito la catena d'oro che aveva al collo e del valore di 1.800 euro. La sexy ladra gliela aveva portata via. Disperato l'anziano si è rivolto ai carabinieri, da una parte arrabbiato e dall'altra anche imbarazzato nel raccontare l'accaduto.

Il furto risale al 16 aprile del 2019, in via della Pace, davanti al Simply. Per quell'episodio è finita a processo una rumena di 30 anni, senza fissa dimora, accusata di furto aggravato. I militari hanno mostrato alla vittima alcune foto segnaletiche e l'anziano ha riconosciuto in una foto proprio la 30enne. Per la donna oggi doveva aprirsi il dibattimento in tribunale, ad Ancona, davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, ma l'imputata non è reperibile. La giudice ha rinviato l'udienza al 7 ottobre 2024 per farla cercare e farle notificare a mano gli atti. La rumena è difesa dall'avvocato Gabriele Galeazzi.