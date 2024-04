Sesso e violenza su pazienti psichiatriche, si allarga lo scandalo: arrestata anche una donna

JESI – Vessazioni ed umiliazioni, ma anche violenze sessuali e fisiche perpetrate ai danni di persone che chiedevano solo di essere assistite ed aiutate. Assume contorni ulteriormente raccapriccianti la vicenda che riguarda un 86enne tratto in arresto lunedì scorso, in flagranza di reato, per violenza sessuale ai danni di una donna affetta da gravi patologie psichiatriche, ospitata presso una struttura riabilitativa residenziale privata di Jesi. Dopo la convalida disposta dal Giudice per le indagini preliminari nella giornata di ieri, che ha tramutato la detenzione in carcere in arresti domiciliari, è arrivato un secondo provvedimento riguardante la coniuge sessantenne, al quale è stata notificata la stessa misura precautelare, in merito ai reiterati episodi di maltrattamento e lesioni personali i quali sarebbero stati commessi in danno delle donne ospitate.

L’indagine nasce da una segnalazione indirizzata alla Procura della Repubblica. Era stata una paziente a descrivere le disumane condizioni nelle quale le donne si trovavano ad abitare, durante un colloquio clinico avvenuto presso il Centro di Salute Mentale di Jesi. Una sorta di segregazione quella vissuta, con lucchetti alle finestre e porte chiuse a chiave nelle ore notturne senza accesso alle chiavi e al telefono e senza una figura notturna di supporto, a cui si aggiunge un utilizzo scarsissimo del riscaldamento nei mesi invernali. Poi, le violenze inflitte per punire chi sbagliava: dalle sottrazioni di cibo fino alle percosse, calci e pugni, da parte dei coniugi chiamati a gestire la struttura. Fino agli abusi sessuali, perpetrati dall’uomo ai danni delle donne in vari contesti nell’ambito della quotidianità come sarebbe emerso dai racconti riferiti, ad esempio sotto la doccia con la scusa di aiutare l’ospite a lavarsi, o in maniera decisamente più esplicita come nell’episodio che ha visto, con l’ausilio delle telecamere, l’86enne essere colto sul fatto.

Un’escalation di brutalità certificata anche dal ricorso alle cure mediche resosi necessario quando, lunedì 8 aprile, un’altra paziente alloggiata presso la citata struttura era stata trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Jesi. Aveva una ferita al lobo dell’orecchio destro, provocata dalla donna che, con violenza, glielo aveva afferrato per punirla, provocandole una ferita all’attaccatura cutanea dell’orecchio. Il dottor Carlo Pinto, a capo della squadra mobile, con il coordinamento del pubblico ministero Andrea Laurino, aveva così avviato una indagine piazzando telecamere e microfoni in tutta la casa per vedere cosa succedeva al suo interno: quell’approccio hard visto in diretta lunedì ha fatto scattare l’intervento immediato delle forze dell’ordine, appostate al di fuori della casa. La struttura in via del Verziere è stata sottoposta a sequestro e le ospiti trasferite in strutture idonee e al reparto di Psichiatria dell’ospedale cittadino, mentre le indagini continueranno a fare il proprio corso.