Costretta al sesso a tre, poi minacce continue: «Devi morire». Arrestato barista

ANCONA - Accuse pesanti, di stalking e violenza sessuale di gruppo. Arrestato un barista dai carabinieri. Avrebbe costretto la ex a fare sesso a tre. Le manette sono scattate per l’esecuzione di una misura cautelare firmata dal gip Carlo Masini, su richiesta della pm Serena Bizzarri per un caso da “codice rosso” che riguarda una 27enne dominicana. In carcere, venerdì, è finito un suo connazionale, 45 anni, dopo la denuncia sporta dalla vittima ad aprile scorso. Stando alla giovane l’uomo, suo ex compagno e dal quale ha avuto una bambina, l’avrebbe perseguitata per un anno con messaggi, telefonate, appostamenti e anche inseguimenti con l’auto. «Devi morire, posso farti molto male» il contenuto delle minacce rivolte anche alla loro figlioletta.

A febbraio la violenza sessuale quando sarebbe stata costretta a fare sesso con lui e un altro uomo, si tratta di un rumeno che è indagato a piede libero per violenza sessuale di gruppo in concorso con l’altro, a casa del dominicano. Nella denuncia, fatta ai carabinieri della stazione principale (il comando della Montagnola), la 27enne ha riferito che il suo ex avrebbe pubblicato anche annunci con sue foto nuda, in siti di incontri per sesso a pagamento. Foto di lei sarebbero state pubblicate anche nelle storie di whatsapp di lui. Autoscatti della giovane risalenti ad almeno otto anni fa che lei gli aveva mandato quando stavano ancora insieme. Il 45enne ha affrontato l’interrogatorio di garanzia oggi pomeriggio. Difeso dall’avvocato Giuliano Natalucci ha respinto tutte le accuse parlando di pura invenzione della 27enne che non si sarebbe rassegnata alla fine della loro relazione e vorrebbe quindi rovinarlo. La difesa ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere. Il gip si è riservato. Sequestrato il cellulare. Il rumeno indagato in concorso per la violenza sessuale di gruppo è difeso dall’avvocato Fabrizio Naspi. Quell’incontro a tre sarebbe stato voluto dalla donna, consenziente.