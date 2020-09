Coppia scatenata, sesso in pubblico: i passanti riprendono tutto col cellulare

Il richiamo dell’istinto è stato più forte di loro perché, hanno iniziato a fare sesso per strada e non si sono fermati neppure davanti ai passanti che li riprendevano con il cellulare. Hanno smesso soltanto all’arrivo dei carabinieri, che non hanno potuto fare altro che multarli.

Protagonista della scena a luci rosse una coppia di anconetani, lui 62 anni e lei 50, che, colti dal fuoco della passione e complice anche l’alcol, hanno cominciato a fare sesso in via Dalmazia, a due passi dall’ostello della Gioventù, in zona stazione. Lo “spettacolo” non si è fermato neppure di fronte a molti passanti. Tra chi era sconvolto e chi divertito, in diversi hanno tirato fuori lo smartphone per riprendere la scena, su cui è calato il sipario soltanto all’arrivo della pattuglia del Nucleo radiomobile di Ancona. I due sono stati fermati e fatti rivestire. Ora dovranno pagare una sanzione di 10mila euro a testa.