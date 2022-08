Lei vuole il rapporto sessuale, lui rifiuta: «Sei troppo ubriaca», lite furibonda

ANCONA - Lei vuole il rapporto sessuale, lui lo rifiuta perchè la moglie è troppo ubriaca. Scoppia la lite furibonda nell'appartamento di via Scrima. Per sedare gli animi, ieri verso le 23, è intervenuta una pattuglia delle volanti.

La segnalazione era partita proprio a causa del baccano. Non solo urla e insulti. A un certo punto, infatti, sono volati anche oggetti dalla finestra. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno identificato un uomo di 40 anni che si trovava in strada. Lui stesso ha raccontato agli agenti di aver litigato con la moglie per aver rifiutato il rapporto sessuale poco prima. Sempre secondo la versione dell'uomo, la moglie avrebbe anche iniziato a lanciargli contro degli oggetti. Versione confermata in parte dalla donna, in evidente stato di ebbrezza, che ha ammesso la lite precisando di essersi fermata al piano verbale. Sul posto è arrivato anche il 118 per verificare le condizioni di salute della donna, che ha rifiutato le cure.

Il marito, dal canto suo, ha deciso di abbandonare momentaneamente l'abitazione e trascorrere la notte in casa di un amico, oltre a non sporgere denuncia nei confronti della coniuge.