Passetto "Servizio a chiamata": l'iniziativa del Comune per le persone diversamente abili

ANCONA - Il Comune di Ancona ha istituito un servizio a chiamata sostitutivo dell'ascensore, momentaneamente in sostituzione, per le persone diversamente abili. Il servizio permetterà di raggiungere il mare con una carrozzina elettrica passando dalla scalinata del Passetto. Chi vorrà richiedere il servizio dovrà chiamare la Croce Gialla di Ancona 30 minuti prima a questo numero: 0715015. L'iniziativa è in collaborazione con Conerobus.