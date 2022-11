Deve ristrutturare casa, trova una ditta e parla con il titolare: «Sono oberato di lavoro, intanto versi un anticipo». Era una truffa

SERRA SAN QUIRICO - I carabinieri di Serra San Quirico, Compagnia di Fabriano, hanno denunciato un 30enne, residente fuori regione, per truffa. A cadere nella sua trappola è stata una 40enne sua compaesana, intenzionata a ristrutturare la sua abitazione.

La truffa

Prima di avviare l'iter per ottenere tutti i permessi e confrontarsi con un geometra, la donna ha contattato una ditta per capire le tempistiche e la disponibilità ad effettuare il lavoro nel suo stabile. Dopo una veloce ricerca online si è imbattuta sul 30enne, ritenuto il titolare della ditta. La proprietaria di casa ha illustrato ciò che avrebbe dovuto fare e lui, visto che aveva tanto lavoro, le ha chiesto il versamento di un acconto di mille euro. A conti fatti una volta versata tale cifra dell'uomo si sono perse le tracce. La vittima ha contattato i carabinieri della Stazione di Serra San Quirico che, dopo lunghe indagini informatiche, hanno identificato e denunciato l'autore per truffa.