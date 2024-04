Choc allo stadio: 13enne cade dagli spalti, trasportato a Torrette in codice rosso

SERRA SAN QUIRICO – Sembrava un sabato come tanti altri al “Duca” di Serra San Quirico, impianto dove la squadra locale del Serrana disputa le partite casalinghe. Ma al momento del calcio d’inizio del match contro l’Argignano, il dramma sugli spalti, nei pressi della rete di recinzione dove un’adolescente di tredici anni è stato visto accasciarsi a terra dopo una caduta di alcuni metri. Sembrava stesse giocando con alcuni coetanei, mentre attendeva il fischio d’inizio dell’incontro valevole per la penultima giornata del campionato del Girone D di Seconda Categoria (poi iniziata con circa un’ora di ritardo e conclusasi 5-0 in favore degli ospiti), quindi il volo dai gradoni.

Immediati i soccorsi, inizialmente prestati da un medico presente in tribuna, poi arrivati con il personale della Croce Verde e l’automedica. Rimasto sempre cosciente, il tredicenne è stato successivamente trasportato in codice rosso con l’eliambulanza, alzatasi in volo da Torrette, presso l’ospedale regionale. Ha riportato alcuni traumi, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.