Addio a Sergio Pacetti: il titolare dello storico caffè Lombardo aveva 94 anni

All’età di 94 anni si è spento all’ospedale regionale di TorretteAveva contratto il Covid e l'età avanzata purtroppo non ha giovato. Personaggio storico anconetano, Sergio era il fondatore e titolare dello storico caffè Lombardo, in corso Mazzini. Dove ora c’è Rosa.

Il locale che gestiva con la sua famiglia accoglieva clienti a pranzo, durante il pomeriggio per un the o per la loro famosa cioccolata calda o la sera per buon drink all’aperto o un gustoso gelato al gusto pinolata o cassata siciliana, i preferiti dei clienti. Pacetti era nel mondo del commercio dagli anni Sessanta con il negozio di bomboniere che per trent’anni è stato il punto di riferimento degli anconetani in occasione di cerimonie ed eventi speciali. Sergio si è spento in ospedale e anche sua moglie Vanda ha contratto il virus. Tuttora è positiva tanto che non ha potuto partecipare ai funerali del marito nella chiesa di San Paolo. La coppia era legata indissolubilmente da 65 anni. La città piange la scomparsa di quest'uomo di poche parole ma dal cuore grande. Fu tra i primi in città ad avere l'abbonamento Sky nel locale pubblico, così da accogliere tanti tifosi che volevano assistere alle partite.