Tribunale Minori, arrivato il nuovo presidente Sergio Cutrona

ANCONA - Si è insediato ieri il nuovo presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche, Sergio Cutrona. Ad accoglierlo una cerimonia di rito. Il suo arrivo è avvenuto dopo la nomina che c’è stata a gennaio scorso e votata dal plenum del Csm. Per Cutrona è un ritorno in terra marchigiana dove ha già svolto incarichi. Nato a Milano si è trasferito da bambino, con la sua famiglia, nel Fermano dove ha fatto tutte le scuole fino all'università. Ha studiato Giurisprudenza a Padova dove si è laureato. A 25 anni è diventato avvocato e due anni dopo magistrato. Nel 1987 ha iniziato a svolgere il suo primo incarico, come sostituto procuratore della Repubblica per i Minorenni delle Marche ad Ancona.

Dal 1993 è stato Pretore penale nella stessa sede e dal 2000 coordinatore dell'Ufficio Gip Gup del Tribunale di Ancona. Specie in quest'ultima funzione ha trattato casi eclatanti, che lo hanno visto assurgere agli onori della cronoca, quali omicidi e tratta internazionale di persone. Dal 2005 al 2013 ha svolto le funzioni di giudice del Tribunale per i Minorenni delle Marche. Dal 2013 al 2023 è stato Presidente Tribunale per i Minorenni dell'Umbria. Il presidente Cutrona, oltre ad essere un magistrato, è anche un cultore di discipline psicologiche ed autore di un libro "Direzione Felicità- viaggio di un ricercatore spirituale", nel quale spiega come coltivare il benessere emotivo, presupposto delle buone relazioni umane e quindi della serenità.