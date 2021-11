Puntatori laser, addobbi e giocattoli non a norma: sequestrati oltre mille prodotti

Puntatori laser molto pericolosi, addobbi natalizi luminosi realizzati al di fuori di ogni regola sulla sicurezza, giocattoli non a norma, colle per uso domestico contenti sostanze chimiche potenzialmente nocive, cartine e filtri per sigarette venduti nei bazar al di fuori dei canali autorizzati dal Monopolio. E’ un sottobosco di irregolarità quello scoperto dalla polizia locale di Falconara tra metà ottobre e metà novembre, tanto da far scattare il sequestro di 1.200 prodotti e sanzioni per un totale di 15mila euro.

Il Comune: «Dal mese scorso sono stati infatti avviati servizi straordinari nell’ambito del progetto ‘Spiagge Sicure’, che ha l’obiettivo di contrastare il commercio di prodotti pericolosi e in generale l’abusivismo commerciale. I controlli degli agenti falconaresi, guidati dal comandante Luciano Loccioni, si sono concentrati su quella minoranza di attività commerciali del centro città che vendono prodotti di importazione di bassa qualità. Al termine del primo mese di verifiche il Corpo di Polizia locale ha individuato 1.200 prodotti messi in vendita in cinque negozi al dettaglio e nel magazzino di un grossista, articoli con gravi mancanze rispetto alle regole di tracciabilità e di conformità alla normativa comunitaria di garanzia della sicurezza dei prodotti offerti al consumatore».

Gli oggetti, per lo più giocattoli destinati a bambini di tutte le fasce di età, ma anche catene luminose natalizie, cosmetici, colle per uso domestico contenenti sostanze soggette a restrizioni, calzature, tutte di provenienza extra UE, sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell'autorità competente per le valutazioni del caso. Ai titolari delle attività commerciali, come già accennato, sono state comminate 12 sanzioni per circa 15mila euro complessivi mentre il grossista è stato anche denunciato per la commercializzazione di 100 puntatori laser di categoria proibita in quanto potenzialmente molto pericolosi per la vista e per i conducenti di veicoli o aeromobili. Un negozio sarà inoltre soggetto a sospensione dell'attività in quanto commercializzava prodotti accessori ai tabacchi riservati alle rivendite di generi di Monopolio.

Si legge nella nota: «Il servizio di polizia amministrativa del Comando di Polizia locale sta effettuando ulteriori accertamenti per risalire agli attori della catena di approvvigionamento e potrebbero essere effettuati ulteriori approfondimenti sulla sicurezza dei prodotti. In occasione delle festività natalizie verranno comunque intensificati i controlli nelle attività economiche a tutela della sicurezza dei cittadini fermo restando che è sempre buona prassi diffidare di prodotti offerti ad un prezzo eccessivamente basso e sprovvisti delle informazioni e delle garanzie in lingua italiana, nonché dei riferimenti dei soggetti responsabili della commercializzazione. Ciò in particolare qualora si tratti di oggetti destinati ai bambini, prodotti elettrici, colle e cosmetici». «Esprimo la mia totale soddisfazione per i risultati pianificati con il corpo della Polizia locale – dice l’assessore Raimondo Baia –. Questa iniziativa è volta a mettere in sicurezza tutta una serie di attività commerciali che dovrebbero contribuire al decoro cittadino nel rispetto delle regole. L'attività di controllo proseguirà nel tempo».