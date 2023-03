Tonno rosso pescato "a strascico" nel frigo della barca, la norma lo vieta: sequestrati 25 chili di pesce

ANCONA - Nella scorsa nottata i militari della Capitaneria di porto di Ancona hanno trovato all’interno delle celle frigo di un motopesca, adibito alla pesca a strascico, 25 chili di tonno rosso suddivisi in 4 cassette. Trattandosi di specie protetta, la cattura non poteva essere realizzata con pesca a strascico: i militari hanno sequestrato il prodotto e la rete usata per pescarlo, non conforme ai sensi della normativa europea e nazionale vigente. Per il pescatore è scattata la multa di 4mila euro.