La supercar non è in regola, polizia confisca una Porsche Cayenne: multa per il proprietario

FALCONARA - Nella giornata di ieri una pattuglia di polizia stradale proceduto al sequestro ai fini della confisca di una Porsche Cayenne, di proprietà di un’impresa svizzera ma condotta da un cittadino albanese residente in Italia. Il veicolo non era in regola con le norme comunitarie in materia contrabbando e pagamento delle tasse di importazione. Lo stesso conducente è stato sanzionato anche per la violazione delle norme del Codice della Strada in riferimento all’immatricolazione nazionale dei veicoli per un importo di 250 euro. Il mezzo è stato posto a disposizione dell’Agenzia della Dogane per il recupero dell’importo evaso.